Probabili formazioni Inghilterra-Spagna, finale Europei Under 21 2023

Le probabili formazioni di Inghilterra-Spagna, match valido per la finale degli Europei Under 21 2023. A Batumi, in Georgia, ecco l’atto conclusivo del torneo Uefa dedicato alle formazioni U21. I giovani Tre Leoni sfidano i pari età delle Furie Rosse e ci si attende una partita stellare con il meglio del panorama giovanile. Due corazzate, un unico obiettivo, alzare al cielo il trofro. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 18 di domenica 9 luglio, diretta tv sui canali Rai. Queste le probabili formazioni.

Le probabili formazioni di Inghilterra-Spagna

Inghilterra (4-4-2): Trafford; Garner, Thomas, Colwill, Harwood-Bellis; Gibbs-White, Jones, Palmer, Gomes; Gordon, Smith Rowe

Ballottaggi: –

Indisponibili: –

Squalificati: –

Spagna (4-2-3-1): Tenas, Victòr Gomez, Paredes, Pacheco, Miranda, Blanco, Alex Baena, Sancet, Rodri, Abel Ruiz, Sergio Gomez

Ballottaggi: –

Indisponibili: –

Squalificati: –