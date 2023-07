Le prove libere 2 del GP di Gran Bretagna 2023 di F1 a Silverstone iniziano in lieve ritardo. Il motivo risiede nell’incidente che si è verificato durante le prove della F2 che di conseguenza ha costretto a delle riparazioni in pista, e di conseguenza a uno slittamento dell’ingresso sul circuito britannico delle vetture del Circus. Dunque i sessanta minuti scatteranno non appena si partirà, ovvero alle 17.05.