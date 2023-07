Spezia, ecco Alvini: “Farò di tutto per riportare la squadra in Serie A”

Giornata di presentazione per il nuovo allenatore dello Spezia, Massimiliano Alvini, che ha parlato in conferenza stampa: “Il direttore mi chiede di riportare lo Spezia in Serie A e io farò di tutto per riuscirci. Una retrocessione è sempre dolorosa però il calcio è così, lo Spezia ha giocatori importanti. Colgo l’occasione per ringraziare anche la Cremonese. Sono tutte e due società serie e per quanto riguarda lo Spezia secondo me poteva farcela a salvarsi ma ora dobbiamo voltare pagina”.

“Giocare per lo Spezia è importante, è senso di appartenenza, io mi auguro ci sia la voglia e l’entusiasmo di affrontare questo campionato. C’è assolutamente chiarezza, abbiamo le idee chiare su quel che c’è da fare. La mia squadra dovrà avere identità di gioco, a prescindere dal sistema di gioco. Il Picco è tosto quando spinge spinge e spero possa spingere anche per me e per lo Spezia in generale. Mi piace che la gente venga allo stadio e si diverta, si identifichi nello Spezia, serve empatia e spero che questa ci sarà in tutto l’ambiente”, ha concluso Alvini.