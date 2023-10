Probabili formazioni Salernitana-Sampdoria, Coppa Italia 2023/2024

Le probabili formazioni di Salernitana-Sampdoria, match valevole per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2023/2024. Fischio d’inizio alle 18:00 di martedì 31 ottobre nella cornice dello stadio Arechi. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity. I campani sono in difficoltà in campionato e sperano di trovare una gioia in coppa, ma i blucerchiati hanno intenzione di provare a passare il turno. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti e approfondimenti, ecco le possibili scelte dei due tecnici Filippo Inzaghi ed Andrea Pirlo.

SALERNITANA – Candreva e Jovane Cabral alle spalle di Boulaye Dia. Mazzocchi e Bradaric pronti in difesa con Pirola e Gyomber al centro. Coulibaly, Bohinen e Maggiore a centrocampo.

SAMPDORIA – Tante defezioni per la squadra di Andrea Pirlo, che dovrebbe schierare in attacco Fabio Borini ed Esposito, mentre Verre dovrebbe agire alle loro spalle.

Le probabili formazioni di Salernitana-Sampdoria

Salernitana (4-3-2-1): Costil; Mazzocchi, Daniliuc, Gyomber, Bradaric; Coulibaly, Bohinen, Maggiore; Candreva, Jovane; Dia

Ballottaggi: Maggiore 55% – Martegani 45%

Indisponibili: Fazio

Squalificati: –

Sampdoria (4-3-1-2): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Giordano; Kasami, Yepes, Vieira; Verre; Borini, Esposito.

Ballottaggi: –

Indisponibili: Barreca, Malagrida, Murru, Pedrola, Stojanovic, Ravaglia.

Squalificati: –