El Ghazi, dietrofront del Mainz: il calciatore è stato reintegrato dopo il post contro Israele

Il post contro Israele era costato caro ad Anwar El Ghazi, sospeso dal Mainz per non essersi scusato delle sue azioni sui social media. Tuttavia il club tedesco ha fatto retromarcia, decidendo di revocare lo stop imposto all’attaccante e reintegrarlo in squadra. Nella nota del club si legge che l’olandese, dopo esser stato rimproverato, ha preso le distanze da quel post sulla guerra nella striscia di Gaza. Dopo aver saltato le ultime due gare di Bundesliga, El Ghazi potrà dunque tornare ad allenarsi e sarà presto nuovamente a disposizione del tecnico.