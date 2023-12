Probabili formazioni Bologna-Atalanta: diciassettesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Bologna-Atalanta, match della diciassettesima giornata di Serie A 2023/2024. La partita è in programma alle 15:00 di sabato 23 dicembre nella cornice dello stadio Dall’Ara, dove si incrociano le ambizioni europee di due fra le squadre che si contenderanno i posti europei per la prossima stagione. La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme a partire dal 1′ di gioco. Queste le probabili scelte dei due tecnici, Thiago Motta e Gasperini.

QUI BOLOGNA – In porta si va verso la conferma di Ravaglia, a discapito di Skorupski. Per il resto sarà il solito Bologna che sta facendo sognare una piazza che da tanto tempo non viveva emozioni così grandi.

QUI ATALANTA – Musso rimane favorito nel ballottaggio serrato con Carnesecchi. Per il resto difesa con scelte obbligate per Gasperini, mentre in avanti si potrebbe rivedere dal primo minuto De Ketelaere affianco a Koopmeiners e Lookman. Il belga in ballottaggio con Muriel.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen, Moro, Freuler; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

BALLOTTAGGI: Ravaglia 65%-Skorupski 35%

INDISPONIBILI: Orsolini, Karlsson.

DIFFIDATI: Aebischer, Ferguson, Saelemaekers.

SQUALIFICATI: NESSUNO

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Scalvini, De Roon; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman.

BALLOTTAGGI: Musso 55%-Carnesecchi 45%, De Ketelaere 55%-Muriel 45%.

INDISPONIBILI:Touré, Scamacca, Palomino, Toloi.

DIFFIDATI: NESSUNO.

SQUALIFICATI: NESSUNO.