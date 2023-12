Primario Pescara: “Per Zeman divieto assoluto di fumo. Non era d’accordo”

Zdenek Zeman ha avuto a che fare con un’ischemia transitoria che però sembra non aver fatto danni difficile da superare. A parlare della situazione del tecnico del Pescara è stato il primario di cardiologia della clinica ‘Pierangeli’ di Pescara, Stefano Guarracini che ha parlato del futuro del tecnico anche fuori dal campo.

Le parole di Guaraccini al Corriere della Sera: “Divieto assoluto di fumo, non solo per questo periodo di degenza ma anche dopo. Il mister non è d’accordo ma dovrà adeguarsi. Per il resto, la risonanza magnetica ha confermato che si è trattato di una piccola ischemia cerebrale. La ripeteremo fra 48 ore e solo allora capiremo quando potrà lasciare la clinica. Zeman deve ringraziare, in particolare, una persona dello staff: il medico sociale Emanuela Spada, il primo che si è reso conto sul campo di allenamento di cosa stesse accadendo e ha chiamato subito un’ambulanza. a capito che la situazione poteva degenerare e la tempestività si è rivelata fondamentale“.