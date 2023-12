Snowboard, slalom gigante parallelo Carezza 2023: finale tutta italiana, Bormolini batte Coratti

E’ super Italia a Carezza nello slalom gigante parallelo di Coppa del Mondo di snowboard. In campo maschile, infatti, è finale tutta azzurra tra Maurizio Bormolini ed Edwin Coratti, che riescono a fronteggiarsi nell’atto conclusivo dopo un gran percorso sulla Pra di Torri. A trionfare, alla fine, è proprio il livignasco Bormolini, che conserva sedici centesimi di margine sul suo avversario e connazionale Coratti, costretto ad accontentarsi del secondo posto. Si tratta della terza vittoria in Coppa del Mondo per Bormolini, che lo scorso anno ha mancato la sfera di cristallo all’ultima gara stagionale e che nel primo appuntamento di PGS di questa stagione regola subito tutti. Un risultato davvero prestigioso per la nazionale italiana di snowboard e per la Fisi.

Il percorso di Bormolini è partito con una vittoria nel derby tutto italiano con Mirko Felicetti, quindi il successo ai quarti di finale contro lo sloveno Zan Kosir, mentre la semifinale, che si prospettava come complicatissima, è invece stata una formalità contro lo svizzero Gian Casanova. Per Coratti, invece, il successo contro il coreano Kim agli ottavi, poi Dario Caviezel è stato la vittima sacrificale dell’azzurro ai quarti, quindi in semifinale il nostro ha avuto la meglio dell’austriaco Benjamin Karl. Nei quarti c’era un italiano in ciascuno dei confronti diretti: sono usciti di scena, però, Aaron March e Roland Fischnaller. Al femminile, si fermano ai quarti di finale le azzurre Lucia Dalmasso, sconfitta dalla poi trionfatrice tedesca Hofmeister (per ritiro della rivale), e Nadya Ochner, che si è arresa all’austriaca Zogg.