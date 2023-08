Premier League, richiesta alla Fifa per posticipare la chiusura del mercato

La Premier League intende fare una richiesta formale per posticipare la data di chiusura del mercato in Inghilterra. Tutto è da collegare alla conclusione alla chiusura delle operazioni di mercato in Arabia Saudita, fissata due settimane più tardi rispetto massimi campionati europei. Anche Klopp aveva posto il focus sulla questione nei giorni scorsi, ecco perché la lega, secondo quanto riportato da DailyMail, avrebbe intenzione di inoltrare questa richiesta alla Fifa per porre rimedio.