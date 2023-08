Il Napoli batte l’Augsburg 1-0: Rrahmani in gol

Il Napoli batte 1-0 L’Augsburg. In terra tedesca, i Campioni d’Italia hanno sfidato amichevolmente l’Augsburg, giocando una partita dominata e battendolo per una rete a zero. Nella prima metà di gara, nonostante il pressing già pesante del Napoli, non è stato trovato il gol del vantaggio, a causa anche dell’Augsburg che in possesso palla rallentava il ritmo di gioco. Durante il secondo tempo però gli azzurri non hanno lasciato spazio ai padroni di casa e al 50′ Rrahmani ha sbloccato la partita, segnando di testa il gol dell’1-0. Il prossimo impegno del Napoli è previsto per l’11 agosto, quando incontrerà l’Apollon Limassol.

La prima metà di partita non regala grandi emozioni. Dopo un primo momento di attacco da parte dell’Augsburg, il Napoli riesce a partire in contropiede e poi accerchia la porta avversaria. Lozano sfiora il gol a porta vuota, ma la palla non finisce tra i pali. Sono numerosi i tiri della squadra Campione d’Italia, ma nessuno riesce a smuovere il tabellone dallo 0-0. L’Augsburg, dal suo canto, rallenta il ritmo del gioco chiudendosi in difesa e solo in rare occasioni verticalizza. Il primo tempo finisce quindi senza reti per entrambe le formazioni.

Nel secondo tempo, il Napoli scende in campo più deciso e l’Augsburg tenta di fermare i diversi attacchi commettendo alcuni falli. Niente da fare però per i tedeschi e al minuto 50 Rrahmani colpisce di testa la palla dopo un calcio d’angolo, segna e sblocca la partita. Il resto del secondo tempo viene monopolizzato dalla squadra italiana, che però non riesce a trovare il raddoppio. L’Augsburg non riesce a far più nulla per contrastare gli ospiti, che sembrano dominare il gioco a loro piacimento. Nel frattempo, la formazione azzurra sperimenta nuove tattiche, sfruttando la natura amichevole dell’incontro. La gara finisce 1-0 a favore degli scudettati.