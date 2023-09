Premier League, pari spettacolo nel derby fra Arsenal e Tottenham. Notte fonda per il Chelsea

La domenica pomeriggio di Premier League è passata in rassegna con risultati sicuramente non banali. Il main event della giornata era sicuramente il derby londinese di alta classifica fra Arsenal e Tottenham. 2-2 il punteggio finale con l’Arsenal che non è riuscita a mantenere per due volte il vantaggio. Prima l’autugol di Romero stappa il match, Son la riprende. Nella ripresa ancora avanti i Gunners con Saka, ma è sempre Son che riprende la partita e firma il definitivo 2-2.

Vince, invece, il Liverpool di Klopp contro il West Ham. Passano subito i Reds con il rigore realizzato di Momo Salah. Nel finale di primo tempo Bowen rimette la partita sul’1-1. Un grande secondo tempo degli uomini di Klopp permette al Liverpool di portarsi a casa i tre punti con le firme di Darwin Nunez e di Diogo Jota. La crisi continua in casa Chelsea: la squadra di Pochettino non riesce ad ingranare e cade in casa contro l’Aston Villa di Emery. I Blues rimangono in dieci per l’espulsione di Malo Gusto e dopo pochi minuti è Watkins che gela i tifosi del Chelsea. Periodo nero per il Chelsea. Infine, il Brighton di De Zerbi doveva reagire dopo la sconfitta del giovedì di Europa League contro l’Aek Atene. Finisce 3-1 per i padroni di casa il match contro il Bournemouth: Solanke apre il match, ma la reazione arriva con le reti di Mitoma (autore di una doppietta) e dell’autogol di Kerkez.