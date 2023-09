Udinese-Fiorentina, Sottil: “Non c’è stata partita sul gioco, miglior prestazione della stagione”

“Mi dispiace per i ragazzi. Rispetto alla Fiorentina, sotto il profilo del gioco non c’è stata partita. Siamo stati tambureggianti, abbiamo pressato, loro si sono affacciati una volta in area e hanno fatto gol. Sembra un paradosso, ma è la miglior partita dall’inizio della stagione. Con questi numeri dobbiamo essere più cinici. Non mi sento di dire nulla di negativo, il campo ha il verdetto del risultato ma da allenatore vado a casa fiero di quel che hanno fatto i miei ragazzi”. Lo ha detto il tecnico dell’Udinese, Andrea Sottil dopo la sconfitta per 2-0 in casa contro la Fiorentina. La squadra friulana calcia venti volte, ma non trova la rete. Ai viola invece bastano due tiri in porta per ottenere i tre punti. “Cosa ci manca? La vittoria – spiega Sottil a Dazn -. Sono arrivati sedici giocatori nuovi, abbiamo calciatori importanti fuori per infortunio, ma non dobbiamo piangerci addosso. Nella situazioni di Thauvin e Lucca, dobbiamo far gol. Con questo tipo di prestazioni, arriveranno anche le vittorie. Lucca l’ho visto in crescita, ha fatto una grande partita come i suoi compagni, deve continuare a lavorare sodo come sta facendo”.