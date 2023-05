Premier League, gol e spettacolo fra Nottingham e Southampton: finisce 4-3 per i padroni di casa

Un match che poteva dire tantissimo in ottica salvezza in Premier League, quello fra Nottingham Forest e Southampton che ha portato alla vittoria la squadra di casa che doveva rispondere alla vittoria sorprendente dell’Everton contro il Brighton arrivata nel pomeriggio. Il Southampton non è ancora aritmeticamente retrocesso in Championship, ma le possibilità sono prossime allo zero.

L’inizio di partita è tutto di marca Nottingham che nel giro di tre minuti fra 18esimo e 21esimo si porta sul doppio vantaggio con la doppietta di Awoniyi che porta la partita in discesa per i biancorossi. E’ rabbiosa però la reazione del Southampton che al 25esimo accorcia le distanze con Alcaraz. Quando il primo tempo sta per tramontare è ancora il Nottingham a portarsi nuovamente sul doppio vantaggio con il rigore realizzato da Gibbs-White che fa andare le squadre al riposo per 3-1. Il Southampton torna in campo con un altro piglio nella ripresa e sfruttando una reazione molto orgliosa al 51esimo con Lyanco riaccorcia le distanze e si getta in avanti per il gol del pareggio. A placare i progetti di pareggio degli ospiti arriva al 73esimo il gol del 4-2 di Danilo per il Nottingham. A tempo scaduto arriva il definitivo 4-3 di Ward–Prowse che non vale nulla se non per le statistiche. Il Nottingham si porta a 33 a più tre dal Leicester a 30. Notte sempre più fonda per il Southampton, ultimo a 24.