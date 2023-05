Dalla Spagna: Messi vicino ad accettare l’offerta dell’Al-Hilal

Messi e Cristiano Ronaldo ancora rivali nello stesso campionato. Dopo i tanti anni passati a scontrarsi fra un gol e un altro, fra un record ed un altro, ora il futuro potrebbero essere quello dell’Arabia Saudita. Dalla Spagna le voci su un possibile accordo fra l’Al-Hilal e Lionel Messi sono insistenti e parlerebbero di un accordo vicinissimo fra le due parti.

A riportare la notizia è stato El Chiringuito de Jugones, con Messi che potrebbe arrivare in Arabia Saudita dopo la parentesi con poche vittorie al PSG. La tentazione di accettare l’offerta faraonica dell’Al-Hilal di 600 milioni di euro a stagione, il triplo di quanto guadagna CR7 all’Al Nassr, è grossa e potrebbe venire prima del ritorno romantico al Barcellona. Il richiamo dell’Arabia Saudita è forte, così come quello di competere con Cristiano Ronaldo, ancora nello stesso campionato, ancora come un tempo.