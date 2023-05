Derby Champions League, Eriksen: “Tiferò Inter, ma mi dispiacerebbe per Kjaer”

Due fratelli, insieme nella gioia e nei dolori, Simon Kjaer e Christian Eriksen. Ai tempi di Euro 2021 ci si ricorda tantissimo di quel pomeriggio di sabato quando difatti Kjaer salvò Eriksen da qualcosa di molto brutto. Poi i due sono stati avversari a Milano, uno con la maglia del Milan, l’altro con la maglia dell’Inter. Ora Eriksen è al Manchester United e ha parlato del derby di mercoledì 10 maggio di Champions League fra Milan ed Inter.

In occasione dei Laureus Awards dove ha ricevuto il premio per il ‘ritorno dell’anno’, Eriksen ha parlato così del derby di Champions: “Spero che l’Inter si qualifichi per la finale di Champions League, tiferò per i miei ex compagni di squadra nel derby europeo contro il Milan. Lì ho vissuto bellissimi momenti ed ho bei ricordi anche se mi dispiacerebbe per il mio compagno di nazionale e amico Simon Kjaer. Non sono arrabbiato con il club nerazzurro perchè i regolamenti in Italia non mi permettevano di giocare ed era quello che volevo continuare a fare”