Premier League 2023/24, West Ham e Brighton si annullano: 0-0 per De Zerbi all’Olympic Staadium

Lo scontro europeo fra West Ham e Brighton si attendeva essere un match ricco di spunti e di spettacolo. Alla fine il pareggio è 0-0, scialbo e con le squadre che si sono letteralmente annullate. Il risultato finale accontenta entrambe le squadre che mantengono un momento di salute ottimo ed indispensabile per il proseguo di stagione e per raggiungere l’Europa.

Nel primo tempo si denota subito lo spartito della gara: il Brighton palleggia, il West Ham difende e cerca di ripartire. Il risultato parla di due palle gol importanti non sfruttate per gli ospiti che con Welbeck non riescono a mettere la palla in porta. Anche gli Hammers sprecano con Ward-Prowse che per poco non va vicino alla rete del vantaggio. Il primo tempo si chiude per 0-0. Nel secondo tempo Joao Pedro ha subito la palla dello 0-1, ma è grande ed importante l’intervento di Areola. Gli uomini guidati da De Zerbi ci provano ancora, anche e soprattutto nel finale, prima con Gross e poi con Lallana. In entrambi le situazioni le belle parate di Areola e l’imprecisioni degli uomini del tecnico italiano non permettono al Brighton di sfoderare l’attacco decisivo e di prendersi la sesta posizione in classifica, a discapito proprio del West Ham.