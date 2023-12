Premier league 2023/24: il Tottenham passa sull’Everton. Cade il Newcastle con la matricola Luton

Nel pomeriggio che precede il weekend di Natale, anche in Premier League si è giocato con i risultati che hanno dato sfogio anche a qualche sorpresa importante. Per esempio, il Newcastle è caduto sul campo del Luton, matricola di Premier League, che quindici giorni fa aveva fatto soffrire un’altra grande del calcio inglese e mondiale, ossia il City. Contro il Newcastle, il Luton ha messo in mostra tutte le buone qualità e la voglia di prendersi tre punti d’oro in chiave salvezza, resi possibili grazie alla rete di Towsend.

Nella gara invece fra Tottenham ed Everton è bastato un grande primo tempo agli uomini di Postecoglou per portarsi a casa l’intera posta. Al nono è Richarlison a mettere la sua firma sul taccuino del match, così come, nove minuti dopo, finisce a referto quello di Son. Nel finale di partita l’Everton tenta di uscire fuori, con la rete però tardiva di Andrè Gomes. Tre punti d’oro per gli Spurs. Nelle altre partite di giornata pesante vittoria del Burnley sul Fulham, vittoria spettacolare del Bournemouth per 2-3 sul Nottingham Forest.