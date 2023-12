Highlights e gol Tottenham-Everton 2-1, Premier League 2023/24 (VIDEO)

Il Tottenham batte un colpo e passa sull’Everton per 2-1. Agli Spurs basta un primo tempo di altissima fattura, che orienta il match grazie alle reti di Richarlison al nono minuto e poi al 18esimo è Son che mette il suo nome a referto dopo 20 minuti di assolo da parte del Tottenham. In seguito i ritmi si adagiano e l’Everton tenta di risalire la china, con il 2-1 che arriva con la rete di Andre Gomes al 82esimo. Troppo tardi per pensare a tentativi di rimonta. Tre punti d’oro per gli Spurs.