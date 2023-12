Highlights e gol Luton Town-Chelsea 2-3, Premier League 2023/24 (VIDEO)

di Antonio Di Cello 2

In una stagione che rischia di catalogarsi come amara ed anonima, il Chlesea è ritornato alla vittoria in Premier League su un campo difficile come quello della matricola Luton Town. Gli uomini di Pochettino hanno mostrato l’orgoglio dopo settimane difficili, con i tre punti che sono arrivati nella parte Blues di Londra. I gol di Palmer (doppietta) e di Madueke avevano fatto pensare ad un pomeriggio tranquillo per i Blues, ma un finale con le reti del Luton di Barkley ed Adebayo hanno fatto vivere gli ulitmi minuti a Pochettino in fibrillazione. Queste le emozioni del match.