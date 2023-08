Highlights e gol Anversa-AEK Atene 1-0: playoff Champions League 2023/2024 (VIDEO)

L’Anversa si aggiudica il primo atto dei playoff per la qualificazione alla prossima fase a gironi della Champions League. Per il club belga è decisivo il gol di Janssen arrivato dopo un 15 minuti dall’inizio del match. L’AEK Atene ha provato a riprendere il risultato, anche e soprattutto dopo l’espulsione di Bataille, arrivata al 51esimo. Nulla da fare però: l’andata del playoff va all’Anversa. Queste le emozioni del match.

It’s advantage to Royal Antwerp 🇧🇪 after their first leg with AEK Athens 🇬🇷

Ahead with this 18th minute Vincent Janssen goal. Down to 10 with Jelle Bataille sent off. Hold on to take the lead to Athens next week.#UCL

pic.twitter.com/2oxdESWyZS

