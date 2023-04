Portogallo, Martinez: “Nessuno come Ronaldo, è prezioso per noi”

Il Portogallo riparte ancora da Cristiano Ronaldo che è ancora centrale nel sistema di gioco del ct Roberto Martinez. Il fenomeno portoghese non riesce ad ingranare totalmente in Arabia Saudita nella sua nuova esperienza araba, ma il ct portoghese ha sottolineato l’esperienza del suo capitano e la sua importanza.

Le parole di Martinez un’intervista rilasciata oggi ad Antena 1: “È un giocatore e una persona molto importante nello spogliatoio. Gioca in una posizione chiave, è un attaccante che può fare la differenza, ha un’esperienza unica. Non c’è nessun altro giocatore al mondo che abbia 198 presenze in Nazionale e questo per noi è qualcosa di molto prezioso. Andare all’Al Nassr è stata una decisione calcistica, legata alla sua prestazione. Io prendo decisioni difficili e importanti per la squadra, ma è sempre il campo a parlare. Penso che Cristiano abbia giocato un ruolo molto positivo e importante nelle partite che abbiamo disputato a marzo“.