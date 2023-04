Pentathlon, World Cup Budapest 2023: Elena Micheli in finale

Elena Micheli (Carabinieri) ha centrato la finale nella terza tappa della World Cup 2023 di Pentathlon Moderno che si sta svolgendo a Budapest, in Ungheria. La campionessa del mondo in carica è stata protagonista della semifinale “B”, chiusa con 1097 punti. Davanti a tutte l’ungherese Blanka Guzi con 1101. semifinale “A”, invece, primo posto per l’atleta turca Ilke Ozyuksel (1099). Elena Micheli, quarta nella prima tappa della World Cup in Egitto, nel marzo scorso, e seconda proprio a Budapest un anno fa, affronterà la finale sabato 29 aprile a partire dalle 10.00, con le prove di equitazione, scherma Bonus Round, nuoto e laser run. Intanto, nel pomeriggio, si è svolto il Ranking Round di scherma in vista delle semifinali maschili in programma domani. Ottimi risultati per gli azzurri: Gianluca Micozzi ha chiuso con 235 punti, Matteo Cicinelli (Carabinieri) a 230 e Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) a 220.