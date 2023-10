Porto-Barcellona, arbitro Taylor nella bufera: rigore non concesso per fallo di Kounde su Taremi (VIDEO)

Durante Porto-Barcellona, è scoppiata la polemica per un sospetto rigore non concesso dall’arbitro Taylor. Kounde avrebbe infatti commesso fallo su Taremi, ma l’arbitro non ha fischiato alcun provvedimento a riguardo.

💥 POLÉMICA | Esta acción entre Taremi y Koundé se saldó sin penalti Estás de acuerdo con la decisión tomada por los colegiados❓👇👀pic.twitter.com/WB0GST9u8i — Al Primer Toque (@Al1PrimerToque) October 4, 2023