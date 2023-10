Celtic-Lazio, Rodgers: “Deluso dal risultato. Non meritavamo di perdere”

La Lazio è passata in terra scozzese contro il Celtic nei minuti finali grazie ad un gol di Pedro di testa che ha sorpreso Hart. Il tecnico degli scozzesi, Brendan Rodges ha parlato ai microfoni di TNT Sport, sottolineando il fatto che la sua squadra non avesse meritato la sconfitta.

Le parole di Rodgers: “E’ stata una partita deludete in termini di risultato, sono deluso perché i giocatori hanno fatto davvero una bella partita. Meritavamo qualcosa di più. Eravamo sicuri di aver vinto, ma siamo sfortunati che Maeda abbia toccato il pallone mettendo Palma in fuorigioco. Dovevamo mettere in sicurezza la partita“.