Champions League, Sarri: “Spero che la vittoria ci dia botta di coraggio”

“Ci manca poco per essere competitivi, quel poco è la differenza tra vincere e perdere. Spero che la partita di questa sera dia una botta di coraggio che inneschi un periodo più positivo. In Champions più entusiasmo? È un rischio che ci può stare, fra i giocatori dell’anno scorso alcuni stanno rendendo meno e incosciamente può essere una sorta di appagamento in campionato mentre queste gara danno più motivazioni“. Lo ha detto il tecnico della Lazio Maurizio Sarri dopo la vittoria contro il Celtic in Champions League. “E’ stata una partita di alta intensità, loro sono una squadra intensa e dinamica, poco anglosassone. Abbiamo fatto un bel primo tempo, all’inizio del secondo potevamo andare in vantaggio – ha detto l’allenatore biancoceleste ai microfoni di Sky Sport – ma abbiamo avuto carattere per restare in gara anche se in sofferenza“.

Sarri ha anche commentato alcune scelte di formazione e i cambi in corso, come quello di Luis Alberto: “Bisogna entrare nell’ordine di idee che abbiamo altre soluzioni giocando ogni tre giorni. Bisogna cercare di sfruttare le soluzioni in panchina, infatti stiamo facendo molte più sostituzioni. Giocando a questi ritmi, i giocatori arrivano al 60′ un po’ in difficoltà, soprattutto chi ha giocato di più volevo presevarlo per la prossima partita“, ha concluso Sarri.