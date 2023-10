Magic Johnson entra nella lista dei miliardari: “Il segreto? Guadagnare soldi mentre la gente dorme”

Magic Johnson è entrato a far parte di una lista esclusiva di atleti miliardari che comprende anche Michael Jordan, LeBron James, Tiger Woods e Cristiano Ronaldo . Secondo Forbes, il patrimonio netto stimato del leggendario playmaker dei Lakers ammonta a 1,2 miliardi di dollari. Sono stati i suoi movimenti e i suoi investimenti una volta lasciato i campi a rendere Magic un miliardario. Il leggendario playmaker dei Lakers spiegò qualche tempo fa che la chiave era “guadagnare soldi mentre la gente dorme. Se vuoi costruire un business di successo, devi fare soldi mentre la gente dorme . Dopo le 20:30 non mi succede niente di buono, forse succede agli altri, ma vado a dormire così posso prepararmi per il giorno dopo”, ha rivelato Magic Johnson.