Pordenone ai playoff, ma la Procura presenta istanza di fallimento: “Troppi debiti anche in caso di Serie B”

“Confermo che è stata presentata istanza di fallimento per il Pordenone Calcio”: lo ha riferito al Gazzettino il Procuratore della Repubblica di Pordenone, Raffale Tito, il quale ha aggiunto che “la situazione debitoria è tale che anche con l’ipotesi più positiva, quella della promozione in serie B, le cose non cambierebbero”. La società friulana è attualmente impegnata nei playoff di Serie C e, nei quarti di finale incontrerà, il Lecco. Il bilancio consuntivo del 2022, già approvato, registra una perdita di esercizio di 6,75 milioni, cresciuta di 2,93 milioni rispetto al bilancio 2021, mentre il patrimonio netto è passato da 2,4 milioni a un passivo di 1,3 milioni. Il debito nei confronti del Fisco e degli enti previdenziali è di 7,6 milioni, rateizzabili sino al 2027, i costi di salari e stipendi sono pari a 8,87 milioni di euro, i ricavi sono 4,2 milioni di contributi in conto esercizio, 2,45 da diritti televisivi, 2,33 dagli sponsor e 1,92 milioni da proventi per la gestione dei calciatori.