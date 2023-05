Mondiale Under 20 2023: 3-0 dell’Argentina sul Guatemala, sorride l’Ecuador

L’Argentina vola spedita verso la fase successiva del Mondiale Under 20, competizione che l’Albiceleste sta giocando nelle proprie mura amiche in questo 2023. I ragazzi allenati da Javier Mascherano hanno, dopo il 2-1 dell’esordio contro l’Uzbekistan, hanno sconfitto il Guatemala con un netto 3-0. La gara era stata già indirizzata nel primo tempo grazie alla rete, al 17′, di Alejo Veliz, ma il discorso è stato chiuso definitivamente nella seconda frazione. Al 57′, l’espulsione di Carlos Yulian Santos Vargas ha lasciato i centramericani in dieci uomini, poi il gol di Luka Romero al 65′ ha messo la parole fine alle speranze di rimonta. Il rosso mostrato a Tomas Agustin Aviles ha fatto sì che si tornasse a giocare in dieci contro dieci, ma ormai era troppo tardi: in pieno recupero, al 98′, Maximo Perrone ha fissato il risultato sul 3-0. L’Argentina vola a quota 6 punti ed è saldamente al comando del Gruppo A, mentre il Guatemala resta a 0. Nell’altra gara delle 23, si registra il successo dell’Ecuador sulla Slovacchia, un 2-1 firmato dalle reti di Mate Szolgai al 29′, Justin Cuero al 45’+1 e di Jose Klinger al 59′. Entrambe le compagini, dopo due giornate, possono vantare 3 punti in graduatoria nel Gruppo B, frutto di una vittoria e di una sconfitta.