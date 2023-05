PSG, Mbappè non vuole esercitare l’opzione per il rinnovo

Tira di nuovo aria di divorzio fra Kylian Mbappè e il Paris Saint-Germain. Un anno fa, quando sembrava ormai fatta per il suo passaggio al Real Madrid a parametro zero, l’attaccante francese firmò un ricco rinnovo fino al 2023 con una clausola unilaterale, da esercitare entro il 31 luglio di quest’anno, per prolungarlo di un’altra stagione. Una clausola che, secondo quanto riportato da ‘L’Equipe’, al momento il giocatore non vorrebbe esercitare. La situazione, tuttavia, non allarma più di tanto il Paris Saint-Germain: all’ombra della Torre Eiffel si dicono fiduciosi che Mbappè alla fine rinnoverà e, ad ogni modo, preferiscono correre il rischio di perderlo a zero piuttosto che cederlo la prossima estate. Il 24enne francese, però, vorrebbe maggiori garanzie tecniche, sia sul progetto, sia sulla sua posizione in campo visto che non ama giocare da punta centrale. Ma se dovesse andare via, dove giocherebbe la prossima stagione? Al Real Madrid non gli hanno ancora perdonato il clamoroso dietrofront di un anno fa, a sinistra Vinicius non si discute e, per il 2024, l’obiettivo principale è diventato Erling Haaland, mentre in Premier League il Liverpool, in passato sulle sue tracce, non potrebbe permettersi il suo attuale ingaggio. Occhio, infine all’ipotesi Manchester United, specialmente se il club dovesse passare nelle mani dello sceicco qatariota Al Thani.