Playoff Serie C 2022/2023: il Pescara fa sua l’andata contro l’Entella, il Pordenone sbanca Lecco

2-1 per il Pescara nel primo round dei quarti di finale di questi playoff di Serie C: vittoria di misura per gli uomini di Zeman contro l’Entella, un successo giunto in rimonta e nonostante l’espulsione, a metà secondo tempo, di Lescano. Partenza a razzo da parte dei liguri, che sono passati in vantaggio al 7′ grazie ad un gol di Corbari, ma dal quel momento in avanti è stato un assolo degli abruzzesi, che già nel primo tempo hanno avuto tante occasioni per pareggiare i conti. Una su tutte, il rigore fallito da Lescano al 45’+3. Al 65′ il gol dell’1-1 è stato segnato da Merola, due minuti prima che Lescano lasciasse in dieci uomini i suoi compagni. Ciò non ha affatto scoraggiato il Pescara, che è andato in rete al 74′ grazie ad Aloi, portando fino alla fine un importante 2-1 per indirizzare questo doppio confronto.

Altra vittoria di misura nell’altra gara, quella tra Lecco e Pordenone, vinta dalla compagine ospite con il punteggio di 1-0. La gara è stata caratterizzata dalla pioggia incessante e da un campo in condizioni non affatto semplici, tanto che all’intervallo si è anche seriamente rischiato di interrompere il match. Dopo una pausa di 30 minuti, si è finalmente rientrati in campo e le due compagini hanno fatto di tutto per non rischiare nulla in vista della gara di ritorno. Alla fine, precisamente al minuto numero 85, è arrivato un guizzo di Burrai e il Pordenone ha siglato la rete che ha fissato il punteggio sull’1-0, importante vantaggio in vista del ritorno da giocare tra le mura amiche.