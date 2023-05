Inter qualificata in Champions League, Atalanta out. Le combinazioni per Juventus-Milan

L’Inter si qualifica aritmeticamente per la prossima Champions League. Con la vittoria contro l’Atalanta, nel match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, i ragazzi di Simone Inzaghi staccano il pass per la manifestazione più importante a livello europeo ad una giornata dalla fine. E con questa sconfitta i ragazzi di Gian Piero Gasperini sono fuori dai giochi visto che si trovano quinti a 61 punti, a -3 dal Milan quarto ma con gli scontri diretti che sorridono ai rossoneri (1-1 a Bergamo e 2-0 a San Siro).

Quindi per l’ultimo posto utile è una sfida tra Milan e Juventus: le due squadre, tra l’altro, si affronteranno domani all’Allianz Stadium. Con un pareggio i rossoneri si qualificherebbero aritmeticamente con una giornata di anticipo, la Juventus se vuole rinviare tutto all’ultima giornata deve battere il Milan. Meglio con due o più gol di scarto perché a quel punto, il Milan all’ultima giornata con il Verona potrebbe solo vincere. Invece con una vittoria bianconera con un solo gol di scarto, gli scontri diretti sarebbero a favore del Milan e avendo due punti in più in classifica (64 contro i 62 bianconeri) a Leao e compagni basterebbe un punto contro il Verona per blindare il quarto posto.