Playoff Serie C 2022/2023, l’Ancona sbanca Carrara ed accede alle fasi nazionali: decide Spagnoli su rigore

L’Ancona sbanca Carrara, battendo la Carrarese, e si regala un posto nelle fasi nazionali dei playoff di Serie C. La squadra marchigiana ha avuto la meglio dopo una partita piuttosto bloccata e piena di nervosismo. Nonostante un buon inizio della Carrarese, l’Ancona pian piano si impossessa della metà campo dei padroni di casa ed inizia a fabbricare occasioni da gol con Spagnoli che nel primo tempo va vicinissimo alla rete in due occasioni. In entrambe la palla finisce di pochissimo sopra la traversa. Nella ripresa i ritmi si abbassano e la paura di vincere prevale sulla voglia di rischiare. Fino all’86esimo: quando Capello nell’anticipare Paolucci tocca la palla con la mano. Per il direttore di gara è rigore netto che bomber Spagnoli prende e realizza, spedendo in paradiso l’Ancona che ora attenderà la sua sfidante dai sorteggi.