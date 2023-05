Juventus, mancano due punti per la qualificazione aritmetica alla prossima Champions

La Juventus ha battuto la Cremonese nel posticipo della domenica sera della trentacinquesima giornata di Serie A e con questo risultato, unitamente ai punteggi delle altre sfide, con Milan sconfitto, Atalanta ko e Roma e Lazio che hanno pareggiato, fa sì che – almeno sul campo – ai bianconeri manchino appena due punti per la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League. Va ricordato, ovviamente, che lunedì 22 maggio la Corte d’Appello della Figc andrà a rimodulare una sanzione nei confronti dei bianconeri per il caso plusvalenze e potrebbe arrivare una penalizzazione in punti che andrebbe a sottrarre il pass per la coppa europea ai bianconeri, che comunque per quanto riguarda il discorso legato ai risultati sportivi è a un passo da questo obiettivo minimo stagionale.