Highligths e gol Pro Sesto-Renate 1-1, playoff Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 6

Gli highlights e i gol di Pro Sesto-Renate, match valevole per il secondo turno della prima fase dei playoff del campionato di Serie C 2022/2023, in cui le due formazioni non sono andate oltre un pareggio per 1-1: all’iniziale vantaggio dei biancazzurri firmato da Alessandro Capelli risponde un gol di Matteo Angeli. La Pro Sesto passa il turno per il miglior piazzamento nella regular season. Ecco il video delle azioni salienti e delle marcature della partita.