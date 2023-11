Italia, Azzurri al lavoro verso la Macedonia: Spalletti prova il 4-3-3, lavoro a parte per Cristante e Kean

Italia al lavoro a Coverciano, in vista del match di qualificazione a Euro 2024 in programma venerdì all’Olimpico di Roma contro la Macedonia. Gli Azzurri hanno svolto quest’oggi una seduta con la rosa divisa in due gruppi dal ct Luciano Spalletti. Chi ha giocato con i club domenica ha svolto una seduta mattutina provando movimenti legati al 4-3-3, mentre gli altri si sono allenati nel pomeriggio con una seduta congiunta insieme alle squadre Under 18 e Under 17 della Fiorentina. Spalletti ha provato come esterni d’attacco Chiesa ed El Shaarawy a destra e Zaniolo e Berardi a sinistra. Lavoro al pomeriggio per Lazzari e Biraghi, ultimi ad essersi aggregati al gruppo azzurro.

Sul fronte dell‘infermeria sembra essersi ripreso Cambiaso, dopo il trauma al piede dei giorni scorsi. Hanno invece svolto prevalentemente fisioterapia sia Cristante che Kean, ma per entrambi non dovrebbero esserci particolari problemi. Nella giornata di domani ci sarà ancora un’unica seduta di allenamento, mentre dal botteghino arrivano notizie di oltre 40.000 biglietti già venduti per la sfida dell’Olimpico.