Pescara-Vis Pesaro posticipata: ecco l’orario ed il motivo

Il match dell’Adriatico fra Pescara e Vis Pesaro non inizierà per tempo, con l’avvio che era prefissato per le 20.45. Un incidente sulla strada che porta allo stadio però ha bloccato i pullman delle due squadre che non sono riuscite ad arrivare in tempo per iniziare il match nell’orario prefissato.

Con un comunicato ufficiale il Pescara ha chiarito le cause del ritardo. La nota: “Il nostro pullman e quello della Vis Pesaro sono rimasti bloccati (causa incidente stradale) lungo un tratto a scorrimento veloce che collega Pescara allo stadio Adriatico. L’inizio del match è dunque slittato alle 21:15“.