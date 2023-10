Nazionale, Spalletti: “Fiducioso, l’abbiamo preparata bene. Tonali e Zaniolo? Guardiamo avanti”

Luciano Spalletti ha parlato alla vigilia della sfida contro l’Inghilterra a Wembley, gara valida per le qualificazioni a Euro 2024. “Il segreto per ottenere un grande risultato non è mai una cosa sola, ma la somma delle cose che ti sei preparato. Non siamo venuti qui a giocare il calcio che ci capita, ma la partita che vogliamo. Loro sono bravi a variare, se riuscissimo a tenere palla abbiamo più possibilità di vincere la partita. Poi ci sono coloro che la pensano diversamente, che non vogliono dare spazio alle spalle della linea per giocare in campo aperto. Però per ciò che si vede oggi in un confronto europeo vince di più chi gioca tenendo palla”.

Il Ct ha poi proseguito: “Quando si allena una Nazionale si ha la possibilità di prendere tutto ciò che vogliamo e l’Italia mette sempre a disposizione cose interessanti che permettono il confronto con chiunque. E’ chiaro che poi ci sono risultati che a volte non vanno come vorresti. Ho visto grande ordine nell’andare a preparare la partita, sono molto fiducioso per ciò che sarà la nostra prestazione. In merito a questa disavventura che tutti abbiamo subito e ha colpito qualche giovane del nostro calcio è una cosa che ci dispiace, ci fa male. Erano giocatori forti, ma abbiamo l’obbligo di andare avanti”.