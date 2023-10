Dalla Spagna: spunta l’idea Fabian Ruiz per il centrocampo della Juventus

Il centrocampo della Juventus ha bisogno di rinforzi dal mercato di gennaio. Gli stop forzati e lunghi di Pogba e di Fagioli indurranno certamente Giuntoli ad intervenire in maniera sostanziale sul mercato della mediana. Dalla Spagna il profilo di Fabian Ruiz nelle ultime ore è stato accostato ai bianconeri.

Secondo quanto riportato da Fichajes.com, l’ex Napoli sarebbe l’ultima idea della Juventus per rinforzare il centrocampo. Il rapporto con Luis Enrique non decolla e la centralità di Fabian non è quella che gli era stata garantita. Per questo, il club parigino potrebbe aprire al prestito del giocatore per sei mesi. La Juventus potrebbe inserire un diritto di riscatto per chiudere poi il colpo a giugno. Al momento solo un’idea, ma che potrebbe divenire concretezza nel prossimo futuro.