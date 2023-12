Pescara, Sebastiani sull’indennizzo per Verratti: “Ancora nessuna notizia dal Psg”

Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani è tornato a parlare del trasferimento di Verratti, dal quale il Delfino deve ancora ricevere l’indennità di formazione da parte del Psg. Al momento della sua cessione, avvenuta la scorsa estate, dalla Francia all’Al-Arabi, la società parigina avrebbe dovuto versare la quota nelle casse della società abruzzese, ma non si è ancora fatta sentire. “Non so quali siano le cifre precise, se quello che leggo è corretto dovremmo aggirarci sui 500-600 mila euro. Al momento però – ha detto il numero uno del Pescara su Rete8 – non c’è traccia della cifra esatta per la quale Verratti è stato ceduto in Qatar e non abbiamo una data entro la quale lo sapremo. Penso che ci vorrà ancora del tempo“.