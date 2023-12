Roma, Bonucci verso la Capitale secondo i bookmakers. Quota bassa per il trasferimento del difensore

Il matrimonio tra Leonardo Bonucci e la Roma potrebbe celebrarsi a breve. Questo è quantomeno ciò che si aspettano i bookmakers. I betting analyst di Snai, ad esempio, quotano a 1,25 il cambio squadra di Bonucci, attualmente all’Union Berlino, nella prossima sessione di calciomercato. Una nuova avventura sta per avere inizio per il 36enne ex Juventus. Vedremo se effettivamente come nuovo calciatori di Josè Mourinho nella Capitale o altrove.