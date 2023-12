Fiorenzuola-Arzignano oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Fiorenzuola-Arzignano, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa dopo il successo contro l’Alessandria in un vero e proprio scontro diretto per la salvezza vorranno dare continuità contro un Arzignano che si muove nel limbo, in piena metà della classifica del Girone A di Serie C. Un successo per il Fiorenzuola sarebbe vitale per dare uno slancio alla squadra per puntare alla salvezza diretta. Match delle 17.00 di venerdì 8 dicembre che sarà trasmesso in diretta su SKY SPORT e NOW TV.