Basket, Serie A1 2022/2023: l’Olimpia Milano si prende il big match, Virtus Bologna agganciata in vetta

L’Olimpia Milano conferma il gran momento di forma e si prende il big match della Serie A1 2022/2023 di basket contro la Virtus Bologna. Nell’ennesimo capitolo della sfida tra le due squadre più forti a livello italiano, protagoniste dell’ultima finale scudetto e non senza enormi polemiche e schermaglie, non c’è però di fatto partita: sempre avanti la squadra di Messina, i ragazzi di Scariolo non naufragano ma non si avvicinano mai abbastanza per riaprirla. E così, il punteggio è di 74-96 alla Segafredo Arena, arriva così l’aggancio in classifica al primo posto.

E’ Nic Melli ad aprire i giochi, poi Davies per lo 0-4 iniziale. Ma con una tripla Shengelia porta avanti i felsinei, che però scivolano indietro sotto i colpi di Melli e Devon Hall. Teodosic segna otto punti in pochi secondi, tra cui due triple, 15-19 a fine primo quarto e le due squadre che tutto sommato sono vicine nel punteggio, anche se sul parquet ammiriamo un’Olimpia sicuramente più in palla. Luwawu-Cabarrot e Baron spingono a +7 Milano, con Teodosic e Shengelia la squadra di Scariolo accorcia dopo essere finita a doppia cifra di svantaggio. Mitrou-Long firma l’ultimo canestro prima dell’intervallo lungo al quale si va sul 32-40.

Nel terzo quarto, però, non c’è l’upgrade richiesto alle vu nere e allora imperversano gli ospiti, che sfruttano le lacune di oggi di Bologna e colpiscono con Davies e Baron, che spingono avanti la squadra di Messina portando il parziale sul 50-65 a dieci minuti effettivi dal termine. Ultimi tentativi della Virtus a cinque minuti dal termine, quando il vantaggio dell’Armani di fatto si dimezza all’improvviso: la tripla di Shengelia vale il -10 e può essere tutto un altro finale. Così però non è, perché oggi l’Olimpia è in versione deluxe e Davies ancora una volta fa lievitare il numero dei suoi punti, con Ricci che dà manforte: è pesante il risultato finale, visto che si arriva fino al -22 finale, 74-96 e aggancio in vetta.