Juventus in attesa della sentenza Uefa: un anno di esclusione senza ricorso? I possibili scenari

La Juventus aspetta con ansia la sentenza della Uefa. Sono giorni decisivi anche per pianificare la prossima stagione e capire se i bianconeri giocheranno la Conference League o meno fa tutta la differenza del Mondo, anche per il numero di giocatori da tenere in rosa. Nei giorni scorsi, intanto, il club bianconero, ha comunicato l’intenzione ufficiale di voler uscire dalla Superlega, offrendo un assist a Ceferin e all’Uefa.

GLI SCENARI

La Juventus, o la Fiorentina, dovranno giocare il playoff di Conference League il 24 e il 31 agosto. Con il sorteggio previsto per il 7, sempre di agosto. Questo vuol dire che, tecnicamente, c’è ancora tempo per la sentenza dell’Uefa. Ma ad una sola condizione: ovvero che i bianconeri non facciano ricorso. A quel punto invece i tempi potrebbero slittare e la situazione si potrebbe complicare. Ed è per questo che, arrivati al 15 di luglio e con una sentenza non ancora arrivata, l’ipotesi più gettonata è che la Juventus venga squalificata dalle Coppe per un anno e che il club bianconero non opporrà resistenza a questa decisione. In questo modo entrerebbe la Fiorentina e il rischio di sforare con i tempi verrebbe di fatto annullato. Nel caso in cui la Juventus facesse ricorso infatti la sanzione potrebbe essere applicata alla prossima stagione, situazione che ovviamente tutto il mondo bianconero vorrebbe evitare per questioni di opportunità. In ogni caso la sentenza è attesa nei prossimi giorni, anzi a dir la verità sarebbe dovuta arrivare già in questa di settimana. Sono giorni di attesa con la sensazione che, alla fine, a giocare la prossima Conference League sarà la Fiorentina.