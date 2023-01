Paura per il tecnico Roberto Cevoli: è ricoverato in ospedale dopo aver accusato un malore

Grande paura per l’ex allenatore di Novara e Renate, Roberto Cevoli. Il tecnico ieri ha accusato un malore ed è stato ricoverato in ospedale; fortunatamente Cevoli adesso è cosciente e sta mostrando graduali segnali di ripresa, ma dovrà restare ancora sotto osservazione per qualche tempo. A riportare la notizia è il ‘Corriere della Sera’: “Il tecnico Roberto Cevoli è ricoverato da martedì 10 gennaio all’ospedale di stato di San Marino in seguito a un malore improvviso. All’inizio il cinquantaquattrenne era stato ricoverato al Bufalini di Cesena, prima di essere trasferito al nosocomio del Titano. Stando a delle fonti riportate dal Corriere di Romagna, l’allenatore ha ripreso conoscenza solo nel pomeriggio dopo il malore. Ora le sue condizioni sono costantemente monitorate”.