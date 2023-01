Insigne: “Avevo proposte in Italia, ma per me c’è solo il Napoli”

“Avevo delle proposte in Italia, ma come ho sempre detto sono napoletano e tifoso del Napoli, quindi in Serie A avrei indossato solo quella maglia”. Parla così Lorenzo Inzigne, attaccante dei Toronto Fc, dal training camp della squadra canadese in vista dell’inizio del campionato Mls il prossimo 25 febbraio.

“Avevo proposte anche dall’estero ma il progetto non mi piaceva moltissimo, a differenza di Toronto dove mi hanno proposto di fare cose importanti con questo club. Non è stato facile perché non sono mai stato così lontano dalla mia città, ma sto vivendo quest’esperienza alla grande. Ora voglio soltanto divertirmi e provare a vincere qualcosa con questa squadra”, ha concluso Insigne che sta per iniziare la sua seconda stagione nel campionato nordamericano.