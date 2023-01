Tennis, Naomi Osaka è incinta: “Piccolo aggiornamento sul mio 2023” (FOTO)

Noemi Osaka è incinta. La tennista giapponese ha rivelato la propria gravidanza con un post su Instagram per mezzo del quale ha annunciato di aspettare un bambino, allegando la foto di una radiografia: “Non vedo l’ora di tornare in campo ma ecco un piccolo aggiornamento sulla vita per il 2023“, ha scritto l’ex numero uno al mondo, che proprio di recente aveva annunciato il suo forfait dagli Australian Open 2023. Di seguito la foto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 大坂なおみ (@naomiosaka)