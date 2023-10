Folle match di MMA in Polonia: una madre 50enne mette ko l’ex fidanzata del figlio (VIDEO)

Organizzare bizzarri incontri di boxe e arti marziali miste è ormai pratica abituale nel mondo del fighting. In Polonia però sono andati un po’ oltre con l’evento ‘Clout MMA’ che ha visto fronteggiarsi dentro l’ottagono Gosia Magical, 50 anni, e l’ex fidanzata di suo figlio, Nikita, 19 anni. La donna è la madre di un noto youtuber polacco e l’evento ha attirato l’interesse del mondo del web. L’incontro è stato vinto dalla 50enne che sul finire dell’ultimo round ha superato la guardia della ragazza, stesa da un diretto sinistro. L’arbitro a quel punto ha fermato l’incontro. E le polemiche non sono mancate.

A 50 year old mother fought and knocked out her son’s 19 year old ex-girlfriend in an MMA fight. 😭‼️ pic.twitter.com/rzfE948PtU

— DramaAlert (@DramaAlert) October 29, 2023