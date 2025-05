Ayuso ha dichiarato tutte le sue ambizioni per questo Giro d’Italia, ecco cos’ha detto in conferenza stampa.

Il Giro d’Italia 2025 ha regalato colpi di scena anche ieri, nella nona tappa delle ventuno previste per questa 108esima edizione della corsa. La nona tappa è partita da Gubbio e ha visto l’arrivo a Siena dopo circa 30 km percorsi sugli sterrati delle Strade Bianche. A vincere la tappa è stato Wout van Aert del team Visma-Lease a Bike. Il trentenne è stato il primo a raggiungere Piazza del Campo.

Dopo un giorno di riposo, domani andrà in scena la decima tappa e sarà tempo di cronometro. I corridori entreranno nell’ultima settimana della Corsa Rosa. Ci sarà da lottare e arriveranno le Alpi, la tappa sarà breve ma intensa, sopratutto in vista delle sfide successive. Il percorso previsto è lungo 28,6 km con soli 125 metri di dislivello, completamente pianeggiante da Lucca a Pisa, eccetto per una breve salita. I ciclisti sono pronti a migliorare la propria posizione, a partire da Juan Ayuso.

Ayuso rialza la testa dopo la decima tappa: lo spagnolo vuole vincere il Giro

Sono tanti i corridori che vogliono prendersi una rivincita dopo la nona tappa e uno di questi è proprio Ayuso. Insieme a lui ce ne sono altri che partono da favoriti per l’arrivo a Pisa, come Tarling – che vuole ripetere il successo in Albania – 0 Roglic, pronto a recuperare quanto perso a Siena.

Anche Ayuso vuole rialzare la testa per puntare alla vittoria finale, nonostante lo scontro possibile con il proprio compagno: Isaac Del Toro. Le dichiarazioni del ciclista spagnolo sono quelle di un atleta che vuole vincere, ma non è mancato il sostegno all’altro membro dell’UAE: “Vincere il Giro d’Italia è un sogno per me e voglio vincerlo, ma se lo vincesse un compagno di squadra l’obiettivo sarebbe raggiunto. Soprattutto, non vorrei perderlo a favore di un rivale“, queste le sue parole in conferenza dopo il settimo posto nella nona tappa.