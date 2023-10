Pallone d’Oro 2023: presente alla cerimonia a Parigi anche Novak Djokovic (VIDEO)

Ospite d’eccezione alla cerimonia del Pallone d’Oro 2023. Si tratta di Novak Djokovic, che ha approfittato di essere a Parigi in occasione del Masters 1000 di Bercy per recarsi all’evento. “Sono un grande appassionato di calcio! Sono molto felice di essere finalmente presente al Pallone d’Oro” ha dichiarato il tennista serbo, numero uno al mondo, che per l’occasione ha rispettato il dress code, presentandosi in smoking. Di seguito il video del suo arrivo.