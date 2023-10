Pallone d’Oro 2023, Kvaratskhelia: “Un onore essere qui con i più forti”

Nella serata che premierà il prossimo Pallone d’Oro, con Messi sempre più favorito per la vittoria finale su Haaland, c’è anche un pizzico di Serie A. Infatti, nella top 20 è entrato anche Khvicha Kvaratskhelia che dopo la grande stagione appena trascorsa si è posizionato alla 17esima posizione del Mondo.

Queste le parole di Kvaratskhelia: “È un sogno essere qui, è una grande soddisfazione, non me lo sarei mai immaginato. Per me è un piacere essere insieme ai più grandi giocatori di calcio e sono felicissimo di farne parte“, ha aggiunto l’attaccante georgiano.